De games van 2023 | Exoprimal – Een klein jaar geleden kondigde Capcom een volledig nieuwe game genaamd Exoprimal aan. Deze team-based shooter doet ons persoonlijk wat denken aan een combinatie van Dino Crisis met Anthem en Overwatch. Je zal het in de game namelijk in teams van vijf opnemen tegen een hele hoop dinosauriërs. Hierbij maak je gebruik van een exo-pak dat je in deze strijd zal helpen. Dat is echter niet alles, aangezien tegelijkertijd een ander team dezelfde taak aan het uitvoeren is. Het komt er op neer dat je zo snel mogelijk een hele hoop missies zal moeten volbrengen om zo het rivaliserende team een loef af te steken.

Exoprimal – In de game is een AI aanwezig, Leviathan genaamd, die een zo sterk mogelijk exo-suit wil maken. Om dat doel te bereiken, laat hij of zij verschillende personen, waaronder jij dus, opdraven om vele van die pakken te testen. Als test laat Leviathan dan uit een portaal een hele hoop verschillende dinosauriërs naar beneden regenen waartegen de spelers het moeten opnemen. Tussen deze verschillende tests of missies door kan je je personage en je pak levelen, maar krijg je ook stukjes van het verhaal te zien. Je zal echter niet alleen strijden tegen dinosauriërs, maar ook tegen het andere team van vijf spelers. Soms vecht je rechtstreeks tegen hen en andere keren vecht je juist samen tegen een soort baas, wat voor een interessante dynamiek in de gameplay zorgt.

Er zijn een hele hoop verschillende missies, die variëren van het doden van een hele hoop dinosauriërs tot het escorteren van een grote kubus naar een specifiek punt op de map. Zoals eerder aangegeven zijn de dino’s dan wel je vijand, maar eigenlijk is het doel toch vooral het winnen van de race tegen het andere team. Hoe cool het ook lijkt om samen met vrienden een hele hoop dinosauriërs terug te brengen naar waar ze zich, jammer genoeg voor hen, tegenwoordig bevinden (RIP), zal je wel nog even geduld moeten uitoefenen. Een exacte releasedatum is namelijk nog niet bekend, al streeft Capcom ernaar om de game dit jaar uit te brengen. De game zal dan verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Voorlopige verwachting: Er zijn al vrij veel gameplay beelden getoond van Exoprimal en een uitgebreide video kan je hier terugvinden. Al deze beelden doen het beste vermoeden. De game lijkt een leuke en intense coöp-shooter te worden die je op het puntje van je stoel zal laten zitten. Alleen gamen is super, maar met vrienden is het toch altijd nog net dat tikkeltje leuker en daarom verwachten we dat we veel plezier zullen beleven aan Exoprimal. Wie wil er namelijk niet met wat vrienden een hoop dinosauriërs overhoop schieten? Jammer genoeg kent de game nog geen releasedatum, maar het zal vast niet lang meer duren.