Special | Vijf tips voor The Callisto Protocol beginners – Striking Distance Studios bracht begin deze maand hun debuutgame uit: The Callisto Protocol. In onze review heb je kunnen lezen dat we erg onder de indruk van de game zijn, die gemaakt is onder veteraan Glen Schofield. Angstaanjagend, nagelbijtend spannend en indrukwekkend, een paar sleutelwoorden die op de game van toepassing zijn. Nu we het avontuur meermaals doorlopen hebben en met de feestdagen in het vooruitzicht, leek het ons een goed idee om wat tips met je te delen.

Haal meer uit je speelervaring

Doordat je continu onder spanning staat in de zin van dat je niet weet wat er gaat gebeuren, is het belangrijk om bewust te zijn van de omgeving en je huidige staat. The Callisto Protocol kan bij momenten ook best lastig zijn. Daarom hebben we vijf tips voor je waarmee je beter voorbereid in het avontuur kan duiken. Neem deze tips mee als je nog aan de game moet beginnen. Heb je de game al uitgespeeld en zelf ook nog wat tips, laat het hieronder weten!

Tip 1: Gebruik waar mogelijk mêlee

Black Iron Prison is een gevangenis, dus het is logisch dat er een fors gebrek aan wapens en munitie is. In tegenstelling tot het front in een oorlog, is het belangrijk dat ingezetenen minimale kans hebben om wapens en munitie te bemachtigen. Het is zodoende niet zo vreemd dat dit zeer schaars is en dan doelen we met name op de munitie, want gaandeweg kun je dankzij de 3D printers relatief eenvoudig nieuwe onderdelen voor je wapens maken. Qua munitie is dat een wat ander verhaal en daarom is het wijs om niet bij het minste of geringste er in het wilde weg op los te gaan schieten. Gelukkig beschikt Jacob over een knuppel voor mêlee combat, gebruik die waar mogelijk is. Hierdoor spaar je munitie op dat altijd later weer van pas komt.

Tip 2: Mik zorgvuldig

Het is misschien een beetje een open deur intrappen: zorgvuldig mikken. Toch zit hier wel een idee achter. Als je eenmaal je vuurwapen en munitie aan moet spreken, is het belangrijk om geen enkele kogel te verspillen. Het is in The Callisto Protocol mogelijk om vijanden van hun ledematen te ontdoen. Dit levert je twee voordelen op: ze worden trager (mik op de benen) en er groeien nieuwe ledematen aan. Dat ze trager worden geeft je meer tijd, eventueel om iets veiliger mêlee toe te passen. Groeien ze ledematen (tentakels), dan is het advies vooral daarop te mikken voor extra veel schade. Het is wat lastiger om raak te schieten, maar wel een stuk effectiever om ze snel uit te schakelen.

Tip 3: Stamp vijanden kapot

Het is in The Callisto Protocol mogelijk om op dode vijanden te stampen. Sterker nog, liggende vijanden kunnen zelfs nog in leven zijn, waardoor het belangrijk is om het zekere voor het onzekere te nemen. Zo word je niet alsnog belaagd als je denkt dat het voorbij is. Kortom, het loont dus altijd om iedere vijand na te lopen. Dit in de eerste plaats vanwege het punt zojuist omschreven, maar ook omdat vijanden nog dingen bij zich kunnen hebben uit de tijd toen ze mens waren. Dit komt dan automatisch tevoorschijn en kan uitermate goed van pas komen. Misschien nu niet, maar later wel, en weeg hierbij ook goed af wat van pas komt. Dit verschilt per moment in de game, waardoor het keer op keer een belangrijke keuze is.

Tip 4: Doseer je inventory

De derde tip brengt ons automatisch ook bij het volgende punt. Ook slaat dit op de eerder aangehaalde munitie. Je hebt namelijk beperkte ruimte in je inventory als het gaat om spullen opslaan en meenemen. Het is daarom keer op keer een afweging maken in wat je nodig acht en waarvan je denkt dat het op termijn van pas komt. Natuurlijk is in die zin munitie belangrijk, maar hiervoor geldt dat té veel munitie weer averechts kan werken. Niet zozeer in gevechten, maar meer in de ruimte die je ter beschikking hebt. Doseer dus altijd je inventory, zodat je van de belangrijkste items altijd wat bij je hebt. Denk dan aan munitie, maar ook middelen om jezelf te healen en meer. Een goede balans brengt je het verst. Als je soms wat moet achterlaten, dan moet dat maar, want helaas is het niet mogelijk je inventory flink groter te maken.

Tip 5: Gebruik de omgeving

Als het op de combat aankomt is er nog een ander belangrijk punt om rekening mee te houden. Je kunt namelijk naast vijanden neerknuppelen en ze overhoop schieten, ook de omgeving gebruiken. De ontwikkelaar heeft op verschillende plekken de levels zo ingericht, dat ze qua decor een rol kunnen spelen in je gevechten. Zo kun je vijanden in vallen lokken/duwen die her en der verspreid zijn, waardoor ze een snelle dood sterven. Dit bespaart jou een hoop energie en munitie. Zodra je de GRP tot je beschikking krijgt, kun je eens te meer volop van de omgeving gebruikmaken, aangezien dit wapen je in staat stelt vijanden te verplaatsen. Hiervoor geldt echter weer dat de batterij kan opraken, dus ga bewust met je middelen, omgeving en vijanden om.

Met deze tips ben je helemaal klaar om in The Callisto Protocol te duiken. Veel succes! De game is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.