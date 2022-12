Hier kon je al lezen dat de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 je heel wat plezier kan bezorgen. Daarom is het ook zeer fijn dat je inmiddels de multiplayer even gratis kan uitproberen. Je leest het goed, je kan nu tot en met 19 december gratis potjes Call of Duty met je vrienden spelen.

In deze gratis proefperiode heb je toegang tot vier verschillende modi, namelijk Team Deathmatch, Hardpoint, Domination en Kill Confirmed. Deze modi kan je spelen op drie maps, namelijk Shipment, Farm 18 en El Asilo. Shipment kennen de meeste mensen wel van meerdere oudere games, terwijl de twee andere maps nieuw zijn.