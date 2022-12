The Callisto Protocol verscheen op 2 december jongstleden en zoals je hier al kon lezen, waren we zeer te spreken over het spel. Toch was nog niet alles in orde en daarom zijn er meerdere updates verschenen, terwijl de ontwikkelaar bezig blijft met nog meer fixes.

Striking Distance Studios heeft nu update 1.008 vrijgegeven voor hun nieuwste sci-fi horror titel en deze update brengt een hoop combat en stabiliteitsverbeteringen met zich mee. Hieronder vind je wat extra details over de update.

A new update is available for all platforms. Look for combat improvements, performance and stability fixes, localization optimizations, and general quality of life changes. We’re listening and grateful for your feedback. More to come.

Several of you have asked, and we can confirm that PS4 trophies now sync via PSN. Thanks for your patience.