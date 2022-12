Special | Zo kun je meer uit de combat van The Callisto Protocol halen – The Callisto Protocol is een game die nu een paar weken verkrijgbaar is en vorige week gaven we je al wat algemene tips in het kader van hoe je de gameplay het beste kunt benaderen. Met de feestdagen in het vooruitzicht zal de game ongetwijfeld vaak onder de kerstboom opduiken en daarom gaan we vandaag nog wat dieper in op de combat. Dit is één van de belangrijkste elementen in The Callisto Protocol, waar je zorgvuldig mee om moet gaan. De reden hiervoor is eenvoudig, je staat alleen tegenover vijanden die maar één doel hebben: jou verslinden. Je opties zijn beperkt en daarom is het noodzakelijk om zo effectief mogelijk de beschikbare middelen in te zetten. Hoe? Dat lees je nu!

Speel creatief met wat je hebt

Het belangrijkste om aan te stippen is dat The Callisto Protocol in z’n combat niet ontworpen is om als een Rambo op vijanden af te stormen. Het is precies het tegenovergestelde, waardoor de illusie ontstaat dat je echt hulpeloos bent. Het is de creativiteit van spelers die aangemoedigd wordt om outside-the-box te denken met het materiaal dat je aangereikt krijgt. Als een idioot blijven schieten op vijanden is onzinnig, want dan ben je in no-time door je munitie heen. Alleen maar mêlee gebruiken gaat ook niet werken, want daarvoor is de overmacht te groot.

Het korte advies is eigenlijk: weeg per gevecht goed af wat je wilt gebruiken op basis van wat je ter beschikking hebt en denk na over hoe je dat inzet, al dan niet in combinatie met de omgeving. The Callisto Protocol is zeker niet een gemakkelijke game, maar onmogelijk is het allerminst. Maar dat ervaar je enkel als je weet wat je aan het doen bent. Ga dus ook met de juiste mindset de game in, zodat je niet door een ander verwachtingspatroon gefrustreerd raakt, want daarmee haal je indirect de ervaring onderuit die de game je juist wil bieden.

Kogels zijn absoluut nuttig, maar waarom je wapen legen op een enkele vijand als je die ook met mêlee aan kunt pakken? Waar mogelijk is mêlee je beste vriend, zeker als de ruimte en de vijand dat toelaten. Wordt het wat drukker, gebruik je kogels dan om effectief te zijn in jouw voordeel. Dit wil zeggen dat je met kogels op bijvoorbeeld benen moet schieten om vijanden te vertragen, zodat je de cluster vijanden meer uit elkaar trekt. Dit laat weer ruimte om te spelen met je mêlee aanvallen of eventueel de GRP, waarmee je een losse vijand in een grinder smijt, wat weer een zorg minder is. Of wat te denken van explosieve vijanden met de GRP richting z’n maatjes sturen voor in één keer forse schade? Dat is effectiever dan elke vijand één voor één aanpakken.

Weeg dus altijd af hoe je je munitie inzet en welke vervolgaanvallen je nadien toepast. De GRP is natuurlijk een schitterende manier om vijanden in combinatie met de omgeving uit te schakelen, maar dat apparaat kent een beperkte levensduur gezien die op batterijen werkt. Zie het als alternatieve munitie, wat eveneens schaars is en je dus eens te meer goed moet nadenken over de toepassing ervan. Heb je een goed gevulde batterij, kijk dan absoluut goed rond hoe je de omgeving kan toepassen in het gevecht of vice versa, waardoor het risico op schade afneemt – de directe mêlee combat kun je zo immers doseren.

Upgrade je tools

Iets wat misschien een beetje onderbelicht is gebleven, maar een cruciale rol speelt in het spel zijn de tools die je ter beschikking hebt. Her en der vind je 3D printers alwaar je met Callisto credits upgrades voor je wapens kunt aanschaffen. Het is een open deur, maar probeer zoveel mogelijk uit de upgrades te halen. Niet alleen zorgt dat bij de baton voor meer schade in mêlee, ook je pistool wordt effectiever door een grotere impact bij een raak schot met meer schade tot gevolg. Of wat te denken van het gemakkelijker openen van vijanden, waardoor je sneller een kritieke aanval kunt plaatsen.

Met het gebruik van upgrades zul je gaandeweg beter materiaal ter beschikking krijgen, maar dat resulteert ook in vijanden die in kracht toenemen. Het is daarom een gegeven om je materialen te verbeteren, maar dat is lang niet altijd mogelijk vanwege een gebrek aan credits. Zorg daarom dat je elke vijand even een doodschop geeft om er net wat extra uit te vissen qua items en credits. Ook loont het om elke omgeving even dubbel af te speuren, want wellicht vind je net dat beetje credits dat je nodig hebt. Minstens zo belangrijk is dat je de upgrades afweegt tegen wat voor jouw speelstijl belangrijk is, zodat je daarin verstandige keuzes maakt en je jouw speelmanier later goed kan toepassen op nieuwe gevechten.

Wat we in het kader van het laatste punt nog moeten toevoegen is dat het verstandiger is om bepaalde wapens verder uit te bouwen in plaats van je complete arsenaal beetje bij beetje te upgraden. Speel jij heel erg veel met de baton, upgrade die dan zoveel mogelijk. Of wat te denken van de shotgun, die je helemaal kunt uitbouwen. Dit levert je in een later stadium, net zoals bij het pistool, een alternatieve vuuroptie op waarmee je vijanden kunt bestoken met explosieve munitie, wat bijzonder effectief kan zijn. Deze optie komt ook erg goed van pas bij baasgevechten. Kortom, kies een wapen en investeer daar zoveel mogelijk in, dat is effectiever dan de upgrades verdelen over alle opties die je hebt.

Gebruik je ogen

Ook het bovenstaande kopje is weer een fantastische open deur, maar er zit iets meer achter dan logischerwijs lijkt. Vanzelfsprekend moet je goed opletten, zodat je niet verrast wordt. Daarin is echter meer mogelijk dan je aanvankelijk zou denken. Zo beschikt Jacob over de mogelijkheid om inkomende aanvallen te ontwijken, wat een kwestie van timen is. Dit klinkt als een minimale toevoeging, maar kan van levensbelang zijn. Goede timing zorgt er namelijk voor dat je even de overhand op een vijand krijgt, die zijn energie op de aanval heeft gezet maar die mist. Dit geeft je een fractie van een seconde ademruimte om je strategie aan te passen of in te zetten en een aanval te plaatsen.

In het verlengde daarvan heb je weer de kritieke aanvallen, zoals eerder al even benoemd. Als je vijanden op bepaalde plekken raakt, zullen hun zwakke plekken naar voren komen. Hier je aanval op plaatsen is vele malen effectiever dan de gewone aanvallen, maar ook dat is een kwestie van goed opletten en timen. De optie om zo’n aanval te plaatsen wordt in beeld gebracht via een kleine blauwe cirkel nadat je een combo hebt afgerond. In aanvulling hierop zul je ook nog een geluidssignaal krijgen, wat het moment aanduidt om toe te slaan. Bij het activeren van de optie, zul je Jacob een zeer effectieve aanval zien uitvoeren met zijn pistool, mits je zelf natuurlijk goed mikt.

Het voordeel van zo’n aanval is dat een vijand wederom even vertraagd raakt, wat je de ruimte biedt om een nieuwe aanval te plaatsen. Op die manier kun je een gevecht in één keer naar je hand zetten en zodra je omringd wordt door meerdere vijanden, kun je daar weer mee spelen door de ontwijk manoeuvre in te zetten. Hierdoor verandert de combat van The Callisto Protocol haast in een ritmische opzet, waarbij je met goed opletten en een uitmuntende timing extreem effectief te werk kunt gaan ondanks dat je middelen beperkt zijn. Neem maar van ons aan dat een gevecht na afloop dan ook zeer bevredigend aanvoelt.

Kortom, als je in The Callisto Protocol duikt, neem dan de tijd om de combat goed te doorgronden. Op die manier haal je veel meer uit je speelervaring! De game is verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.