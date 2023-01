Eind vorig jaar verscheen Call of Duty: Modern Warfare 2 en al snel bleek dat het nieuwste deel in de immens populaire shooterreeks een succes genoemd mag worden. Na slechts drie dagen bracht de game al 800 miljoen dollar op en na tien dagen was de grens van een miljard dollar al bereikt. In vergelijking met het deel daarvoor, Call of Duty: Vanguard, wist Modern Warfare 2 ook te imponeren, want na twee weken was de laatstgenoemde game al bijna net zo vaak verkocht als Vanguard in totaal.

Nu zijn er weer nieuwe verkoopcijfers bekend. GSD data, dat gameverkopen in Europa bijhoudt, heeft een overzicht uitgebracht van statistieken van het afgelopen jaar. Uit de cijfers blijkt dat Call of Duty: Modern Warfare 2 in Europa bijna 73% meer is verkocht dan Vanguard, dat dus een jaar eerder uitkwam. Een knappe prestatie, waar Infinity Ward en Activision ongetwijfeld trots op zullen zijn.

De nieuwste Call of Duty-game staat in het overzicht van GSD data op de tweede plaats in de lijst met best verkochte games van 2022, achter FIFA 23. Elden Ring, een andere grote release van het afgelopen jaar, completeert de top drie.