Als je momenteel in Call of Duty: Modern Warfare 2 de multiplayer wilt spelen die het dichtst bij hardcore in de buurt komt, kun je de Tier 1 optie aanwenden. Toch is de vraag naar een traditionele hardcore modus groot en die vraag heeft Infinity Ward gehoord.

Via Twitter heeft de ontwikkelaar laten weten dat de bekende hardcore modus met seizoen 2 aan de game zal worden toegevoegd, dit zal dan op 15 februari zijn aangezien het tweede seizoen recent werd uitgesteld.

In de hardcore modus speel je de multiplayer met een hogere time-to-kill en de on-screen details zijn uitgeschakeld. Ook staat friendly fire aan, waardoor je meer voorzichtig moet zijn. Kortom, echt hardcore dus.

Met een uitgebreid blogbericht zal Infinity Ward later deze week meer details bekendmaken over het tweede seizoen van Modern Warfare 2 én Warzone 2.0.