Op 15 februari gaat het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 van start en laatst kregen we al een uitgebreid overzicht van de belangrijkste veranderingen en aanpassingen op basis van de feedback. Ook zal het nieuwe seizoen het één en ander aan nieuwe content toevoegen, waaronder Ashika Island voor Warzone 2.0, waarmee ook Resurgence terugkeert.

Resurgence zal beschikbaar zijn in solos, duos, trios en quads, maar dit gaat op basis van een roulatie via playlist updates. Het ziet er dus naar uit dat de vier varianten niet allemaal gelijktijdig beschikbaar zullen zijn. Verder heeft men aangekondigd dat er gedurende het seizoen wat Resurgence varianten voorbij zullen komen.

Het zijn er drie om precies te zijn:

Restore Honor (Launch, Resurgence): Every Operator on Ashika Island will drop a dog tag upon death, which can either be picked up by a squadmate or themselves after redeploying. Doing so grants a small Cash reward and a single UAV ping that marks both enemy threats and nearby Supply Boxes.

Every Operator on Ashika Island will drop a dog tag upon death, which can either be picked up by a squadmate or themselves after redeploying. Doing so grants a small Cash reward and a single UAV ping that marks both enemy threats and nearby Supply Boxes. Search and Seizure (In-Season, Resurgence): Reclaim a stolen vehicle from Shadow Company forces on the island. Operators must neutralize any guards near the vehicle, then grab the dropped key and get the vehicle to its designated drop-off point. Expect heavy resistance en route to your destination.

Reclaim a stolen vehicle from Shadow Company forces on the island. Operators must neutralize any guards near the vehicle, then grab the dropped key and get the vehicle to its designated drop-off point. Expect heavy resistance en route to your destination. Data Heist (In-Season, Resurgence): A new Public Event, the Data Heist occurs during the second circle collapse, when three uplink stations come online around the map. Squads can hack into and remain near the uplink station to gain intel. Eliminate incoming Shadow Company forces to speed up the download process. Enemy Operators can halt progress by contesting the station area directly or by using a DDoS Field Upgrade. Squads that successfully download the intel from two or three uplink stations will receive increased rewards, such as a random Killstreak or even an Advanced UAV.

Het nieuwe eiland wordt niet alleen gebruikt voor Resurgence, ook zal DMZ van deze nieuwe omgeving gebruikmaken. Ashika Island zal namelijk een nieuwe Exclusion Zone worden, waarin het verhaal van deze modus zich zal vervolgen.

Vanaf 22 februari zal er op de PlayStation een extraatje beschikbaar worden gesteld, het ‘Season 2 Combat Pack’. Dit pakket is enkel beschikbaar voor PlayStation Plus abonnees en bevat onder andere een nieuwe skin, blueprint en meer.

Wat betreft de multiplayer, het volgende staat op het programma:

Ranked Play

Nieuwe modi: Infected, Gun Game, Grind, Drop Zone, All or Nothing en One in the Chamber

Vijf nieuwe wapens: ISO Hemlock Assault Rifle, KV Broadside Shotgun en Crossbow

Van de modi verschijnen de laatste drie pas later in het seizoen, idem dito voor twee wapens. De genoemde drie wapens zijn te verkrijgen via de Battle Pass in de game. Dan wat betreft maps. De volgende maps staan op de planning:

Dome (Core Map)

Valderas Museum (Core Map)

Zaya Observatory (Battle Map)

Al Malik International (Battle Map)

Tot slot, de tweede episode van de Raid zal halverwege het seizoen aan de game worden toegevoegd. Deze episode volgt de eerste op die reeds beschikbaar is. Voor meer specifieke informatie aangaande al het bovenstaande, adviseren we je het uitgebreide PlayStation Blog bericht na te lezen.