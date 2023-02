Morgen gaat het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 van start. We hebben er ietsje langer op moeten wachten vanwege uitstel, maar de release is nu echt aanstaande.

Het nieuwe seizoen brengt nieuwe maps voor de multiplayer, nieuwe wapens en Warzone 2.0 wordt uitgebreid met Ashika Island en Resurgence. Er staat een hoop op stapel en alle details kun je hier terugvinden.

Met deze aanstaande release is het nu tijd voor de launch trailer die in een vogelvlucht langs wat nieuwe content gaat.