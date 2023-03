In december kondigden Sony en Guerilla samen een gloednieuwe uitbreiding uit voor Horizon Forbidden West genaamd Burning Shores. In de uitbreiding zal Aloy nieuwe gevaren moeten trotseren in een verwoeste versie van Los Angeles.

Ten tijde van de aankondiging maakte Sony al bekend dat Burning Shores in tegenstelling tot de base game alleen op de PlayStation 5 zou worden uitgebracht. In een recent interview op de PlayStation Blog gaat game director Mathijs de Jonge verder in op wat voor verbeteringen deze focus op de huidige generatie met zich meebrengt.

De Jonge vertelt dat de omgevingen in Burning Shores veel gedetailleerder en rijker gevuld zullen zijn dan de base game, en de focus op de PS5 maakte dit natuurlijk een stuk makkelijker doordat het team niet hoeft na te denken over hoe ze het moeten optimaliseren voor de PlayStation 4.

Mathijs de Jonge haalt één specifiek baasgevecht aan dat blijkbaar ‘heel veel geheugen en kracht’ vergt. Hij laat niet los wat we kunnen verwachten van dit gevecht, maar zegt wel dat het niet mogelijk zou zijn geweest zonder de hardware van de PlayStation 5.

“Another notable one is a particular battle scene that requires a LOT of memory and processing power. To achieve this grand vision both technically and creatively, we definitely were thankful for the many advantages that the PS5 hardware brings.”