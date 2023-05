Dying Light 2 heeft sinds vorige maand een geduchte concurrent in Dead Island 2. Om de strijd met deze titel aan te gaan, is er al een update uitgebracht die de game bloederiger maakt. Nu is er een nieuwe update onderweg die de game enger zal maken.

Lead designer Tymon Smektala heeft tegenover The Gamer verteld dat er een update op stapel staat voor Dying Light 2, die waarschijnlijk begin deze zomer zal verschijnen. Deze zal ervoor zorgen dat als het nacht wordt in de game, het spel nog enger zal worden.

Techland wil volgens Smektala zo ver gaan dat gamers zich zullen bevuilen van angst als ze de game na het installeren van de update gaan spelen. Zorg dus dat je een schone onderbroek binnen handbereik houdt.

“Horror became a huge part of Dying Light’s DNA so we’ll keep it as a part of the experience moving forward. Our next update, planned for early summer, is focused exactly on this – we’re ramping up our night experience, making it even scarier. We hope to create a tense experience that will make our players ‘s**t their pants.’ We plan to pull all the stops – gameplay mechanics, visual tricks, audio scares. Get ready!”