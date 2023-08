Armored Core VI: Fires of Rubicon lanceert deze maand voor verschillende platforms, waaronder pc, waarvoor FromSoftware al op een eerder punt de minimale systeemvereisten heeft gedeeld. Opvolgend heeft de ontwikkelaar nu meer details gedeeld over systeemconfiguraties voor bijvoorbeeld ray tracing en aanbevolen componenten.

Als vanzelfsprekend liggen de eisen voor ray tracing een stuk hoger en vraagt men minimaal om een van NVIDIA RTX 2060 of AMD RX 6600. De ontwikkelaar geeft wel als kanttekening dat ray tracing alleen ondersteund wordt in de garage. Zonder ray tracing voldoen de GTX 1650 en RX 480 van respectievelijk NVIDIA en AMD.

Qua CPU zien we aan de hogere kant van het spectrum een i5-10400 of i7-7700 van Intel of een AMD Ryzen 7 2700x/Ryzen 5 3600 van AMD.