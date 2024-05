Het gaat er tegenwoordig hard aan toe in de gamesindustrie. Nieuwsberichten over ontslagen wisselen elkaar aan een niet te benijden tempo af, met als nieuwste toevoeging het verontrustende vooruitzicht dat Intercept Games eind volgende maand wel eens definitief gesloten zou kunnen worden.

De ontwikkelaar – bekend van Kerbal Space Program 2 – zou volgens een bericht op LinkedIn op 28 juni de deuren sluiten, waardoor de werknemers logischerwijs op straat belanden. De beslissing is genomen door uitgever Take-Two, dat op deze manier hoopt om het aantal kosten drastisch te beperken.

Opvallend is echter dat dit nieuws op 2 mei al naar buiten kwam via Bloomberg, maar dat Take-Two Interactive het sluiten van de studio bij een recente call met aandeelhouders nog ontkende. Het blijkt dus wel degelijk te kloppen.

“The team at Intercept Games will be laid off as of June 28th so a great group will be out and about looking for their new roles. As will I.”

“I got to know the designers pretty well in my all-too-brief time there. These are some fantastically smart and talented people and I’m happy to vouch for their qualities. And I can say the same about the other disciplines – good folks across the board.”