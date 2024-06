Resident Evil 8: Village kwam in mei 2021 uit en zowel gamers als pers wisten deze game zeer te waarderen. De game stond kennelijk bij velen ook nog steeds hoog op de verlanglijst, want de verkoopcijfers zijn weer aardig gestegen.

Een jaar na de release van de game liet Capcom weten dat er 6,1 miljoen exemplaren waren verkocht. Vorig jaar stond de teller op 8 miljoen. We zijn nu weer een jaar verder en inmiddels zijn er 10 miljoen exemplaren van Resident Evil 8: Village over de toonbank gegaan. Daarmee is het de snelste titel in de franchise die dit heeft bereikt.

De verkoopaantallen zijn ook best opvallend te noemen. Meestal zie je dat games elk jaar minder verkopen. Dat is dus niet het geval met Resident Evil 8:Village. Afgelopen jaar werden er namelijk hetzelfde aantal exemplaren verkocht als het jaar daarvoor, namelijk 2 miljoen.