Met de start van het nieuwe seizoen in Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone, hebben we in samenwerking met Activision een leuke actie. We mogen namelijk twee keer een code weggeven die recht geeft op maar liefst 5.000 Call of Duty Points.

Daarmee kun je dus voor zowel Call of Duty: Black Ops Cold War als Call of Duty: Warzone in-game content aanschaffen via de vele bundels die beschikbaar zijn. Ook kun je er natuurlijk de nieuwe Battle Pass mee aanschaffen.

Om kans te maken op een van de twee codes dien je een reactie onder dit bericht achter te laten waarom wij je een code moeten toesturen. Zo makkelijk kan het dus zijn, maar je dient wel rekening te houden met een paar zaken.

Deze code met punten is te gebruiken voor Call of Duty: Warzone, maar je moet over Call of Duty: Black Ops Cold War beschikken om de code in te kunnen lossen. Indien je die game niet hebt, kan je de code wel inlossen maar worden de punten niet in Warzone bijgeschreven.

We geven tweemaal een code voor de PlayStation 4/5 versie van de game weg.

versie van de game weg. Deelnemen is enkel mogelijk voor geregistreerde leden. Anonieme gebruikers kunnen we immers niet bereiken.

Meer over het nieuwe Call of Duty seizoen kun je hier vinden en meer specifieke patch notes naargelang de laatste update hier.

Deelnemen is mogelijk tot maandagmiddag 12.00 uur. Kort daarna zullen de winnaars per mail benaderd worden.