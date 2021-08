De onthulling van Call of Duty: Vanguard zal aanstaande donderdag in Call of Duty: Warzone plaatsvinden, zo lieten we vanmiddag al weten. Dit volgde op een in-game teaser in Warzone en nu heeft Activision de eerste teaser trailer gedeeld.

Deze toont beelden van een omgeving waar heftig in gevochten is en zo hier en daar zie je gezichten terugkomen, wat waarschijnlijk de protagonisten van de singleplayer zijn. Bekijk de teaser trailer hieronder en kom donderdag terug voor meer informatie.