Uitgever Activision heeft op het officiële Twitteraccount van Call of Duty nieuwe details bekendgemaakt over de aankomende Call of Duty: Vanguard onthulling in Warzone. De marketing voor de game is reeds in volle gang. Zo eindigt een winnend potje in Warzone niet meer op de gebruikelijke manier en hebben we al een korte Call of Duty: Vanguard teaser te zien gekregen. Op 19 augustus gaat het in-game verder wanneer in Warzone de Battle of Verdansk van start gaat.

Command has sent a care package, but you've got to be at the #BattleofVerdansk to claim it. Drop in 8/19 – 10:30am PT 👀 the brief for more intel pic.twitter.com/UxooK9q8Vz — Call of Duty (@CallofDuty) August 17, 2021

Iedereen die meedoet krijg in-game uitrusting in de vorm van blauwdrukken voor een nieuw wapen en mes. Uiteraard zijn er ook cosmetische beloningen te verdienen. Een uur voordat de slag van start gaat, krijg je ook dubbele XP, waaronder voor wapens en de Battle Pass. Wat je verder precies te wachten staat, is voor nu nog even koffiedik kijken. Om 19:30 uur onze tijd gaan we het in ieder geval beleven.