Gisterenavond heeft Activision de eerste trailer van Call of Duty: Vanguard getoond en ook werden de eerste details bekendgemaakt. Daarnaast konden we hier op PlaySense een uitgebreide preview publiceren, gezien we de singleplayer al in actie hebben gezien.

Volgende week staat er meer omtrent deze titel op stapel, want Activision heeft via Geoff Keighley laten weten dat we tijdens Gamescom Opening Night Live een eerste blik krijgen op een singleplayer level, daarmee zullen we dus voor het eerst gameplay kunnen aanschouwen.

Gamescom Opening Night Live zal op 25 augustus plaatsvinden om 20.00 uur ’s avonds.

Don't miss the world premiere first playthrough of a level from @callofduty #Vanguard during @gamescom Opening Night Live, with special guests Laura Bailey (@LauraBaileyVO) and @SHGames

Wednesday, August 25 at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CESThttps://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/2VhHj0goFa

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2021