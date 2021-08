Call of Duty: Vanguard is onlangs eindelijk onthuld – check onze eerste impressies hier – en er werd tevens een open beta aangekondigd voor spelers die de game pre-orderen. Voor die tijd is er echter nog een exclusieve alpha, die vanaf aanstaande vrijdag te spelen is op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Op Twitter is ‘charlieINTEL‘ alvast de client ingedoken om te kijken of hij wat nieuws kon spotten en in de instellingen heeft hij een aantal ontdekkingen gedaan. Zo keert bijvoorbeeld Tactical Sprint terug. Interessanter is misschien het feit dat de game in ieder geval op de PlayStation 5 120Hz zal ondersteunen.

Helaas lijkt tot op heden een FOV-slider te ontbreken. Het gaat hier om een alpha, dus het is goed mogelijk dat dit uiteindelijk wel in de volledige game zit. Fans van Call of Duty vragen al langer om een FOV-slider voor bijvoorbeeld in Warzone, maar tot nu toe heeft Activision daar geen gehoor aan gegeven.