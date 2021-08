Special | De beste aankondigingen van de gamescom op een rijtje – De gamescom is alweer achter de rug die weer gekenmerkt werd door diverse aankondigingen waar we in de loop der de tijd naar uit kunnen gaan kijken. Omdat het toch wel een hele boel is, hebben wij als PlaySense een kort lijstje met de meest interessante aankondigingen opgesteld. Natuurlijk kunnen er genoeg aankondigingen zijn geweest waar jij meer enthousiast van wordt en mocht dit niet in dit artikel terugkomen, dan ben je vrij om onderaan in de comments je stem te laten horen over wat jij tof vond.

Forza Horizon 5 – Hoe meer we zien, hoe gelukkiger we worden

Forza Horizon 5 heeft hoge verwachtingen als een van de meest geanticipeerde racegames exclusief voor de Xbox consoles en pc. Op grafisch vlak laat de game veelbelovende dingen zien en als de game ook maar in de buurt komt van het vorige deel, is dat eigenlijk al een overwinning in onze ogen. Spectaculaire races en ware setpieces in een racegame is iets waar we warm van worden en dat gecombineerd met lekkere gameplay maakt het simpelweg een racer waar we om staan te popelen. Mexico is ditmaal het toneel en de verbluffende omgevingen snakken om kapot geracet te worden. Een controller volledig in de stijl van de game kan je al pre-orderen met bijbehorende DLC voor de game, die je hieronder kunt bekijken.

Maar liefst twee nieuwe Marvel games – Midnight Sun en Future Revolution

Met Midnight Sun zagen we een indrukwekkende trailer met verschillende Marvel personages. Opvallend was vooral het zien van Wolverine en Blade naast de andere bekende figuren, zoals Iron Man, Captain America en meer. Een volledig team van superhelden die in de nieuwe game van 2K Games vertegenwoordigd zijn. De game valt te vergelijken met XCOM qua gameplay, wat niet heel verrassend is, aangezien het ook dezelfde ontwikkelaar betreft. Mocht je daar niet genoeg aan hebben, dan is er ook Marvel Future Revolution nog, een game voor mobiele apparaten.

Nieuwe Call of Duty: Vanguard gameplaybeelden

In Call of Duty: Vanguard volgen wij een speciaal team dat ons naar de overwinning van de oorlog moet leiden. Tijdens Opening Night Live stond Geoff Keighley met niemand minder dan Laura Bailey op het podium. Haar kennen we natuurlijk van The Last of Us: Part II, waarin zij de stem van Abby vertolkte. Ditmaal representeert zij een lid uit het speciale team dat je volgt in Call of Duty: Vanguard, genaamd Lt. Polina Petrova, gebaseerd op een Russische sluipschutter genaamd Lyudmilla Pavlichenko. Hieronder kan je de gameplaybeelden in kwestie aanschouwen

Halo Infinite komt in december uit

De kogel is eindelijk door de kerk! Op 8 december kunnen we eindelijk als Spartans het universum beschermen tegen allerlei gespuis. De singleplayer en multiplayer zullen dan beschikbaar zijn, waarna de rest (Forge en andere onderdelen van de game) nog zullen volgen. Gelukkig mogen wij een mooi extraatje verwachten om het 20-jarige bestaan van Halo te vieren. Dit namelijk in de vorm van een Elite Series 2 Pro controller, geheel in stijl van Master Chief en een Limited Edition Xbox Series X met bijbehorende controller. Hieronder kan je het pakket zien.

Eindelijk de releasedatum – Horizon: Forbidden West op 18 februari 2022

Wat is het nu: komt Horizon: Forbidden West dit jaar uit of toch volgend jaar? Lang waren de geruchten hardnekkig genoeg om te geloven dat de game pas in 2022 zou verschijnen. Dit jaar zal Sony de boot missen tijdens de eindejaarsperiode om met (in potentie) een knaller van een game zichzelf begin volgend jaar tussen de concurrentie te nestelen. De geruchten blijken waar te zijn, want de game is inderdaad naar volgend jaar opgeschoven. Op 18 februari 2022 mogen we deze game met open armen ontvangen op de PS4 én PS5. Ondertussen kunnen we het eerste deel op de PlayStation 5 in 60 fps bewonderen.

Saints Row – De reboot die als geroepen komt

Maar liefst acht jaar geleden hebben wij de laatste Saints Row mogen ontvangen. Het absurdisme is inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen en de toon die het eerste en tweede deel hadden, is iets waar we met heimwee naar terugkijken. Het valt dus goed te begrijpen dat fans van het eerste uur snakken naar een andere aanpak binnen deze franchise. Dit lijkt gehoord te worden door Volition en daarom is besloten om Saints Row te rebooten. Hieronder kun je de trailer bekijken die op de gamescom getoond werd en hier kan je meer lezen in onze preview.

In een rits de hele saga meemaken – LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Ja, de game is nog steeds niet uit, maar we hebben geleerd dat wachten uiteindelijk loont. Het was heel erg lang stil rondom de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, maar we hebben de game eindelijk weer kunnen aanschouwen. Deze titel draait om alle Star Wars films die er tot op heden zijn verschenen en dat dan met betrekkingen tot de Skywalker familie. De nieuwe trailer kun je hieronder bekijken en hoewel de game aanvankelijk in de lente van dit jaar zou verschijnen, staat de release nu voor de lente van 2022 gepland. Een datum is helaas nog niet bekend.

Eervolle vermeldingen

Ook werd er tijdens Opening Night Live nog uitgebreid ingegaan op de nieuwe extraatjes van Death Stranding: Director’s Cut. Dit met gloednieuwe beelden. Ook Outlast Trials kwam eindelijk weer eens voorbij en maakte indruk. Er zijn natuurlijk erg veel aankondigingen geweest zoals je wel kunt merken (en lezen op de site), maar er is er nog eentje die we extra willen uitlichten. DokeV is uit Zuid-Korea afkomstig en het betreft een nieuwe kleurrijke game met een aparte visuele stijl. De omgevingen lijken grafisch erg indrukwekkend te zijn, maar ook de gameplay schreeuwt een en al fun. Hieronder de gameplaybeelden van de bijzondere game DokeV.

Dit waren voor ons de meest opvallende aankondigingen tijdens de gamescom afgelopen week. Zijn er nieuwtjes die bij jou meer indruk hebben gemaakt, dan kun je dat hieronder in de comments natuurlijk aan ons laten weten.