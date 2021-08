Een nieuwe release, een aantal edities om een keuze uit te maken. Het is tegenwoordig een gegeven en Saints Row is geen uitzondering op die regel. Naast de standaard editie die in onder andere de PlayStation Store te koop staat voor €69,99, zijn er dus nog twee andere edities waar je als gamer tussen kan twijfelen.

Natuurlijk is er een Gold Edition voor €99,99, waar dan de Expansion Pass bij zit inbegrepen. Als laatste hebben we de Platinum Edition voor €109,99. Deze bestaat uit Saints Row, de Expansion Pass én Saints Row: The Third Remastered. Deze editie is voor pc-gamers allesbehalve interessant, gezien je deze week Saints Row: The Third Remastered gratis kan claimen in de Epic Games Store.

Mocht je interesse hebben in de nieuwste Saints Row, vergeet dan niet onze preview te lezen. Saints Row staat gepland voor een release op 25 februari 2022.