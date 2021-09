Marvel’s Guardians of the Galaxy is goud gegaan en dat betekent dat met een releasedatum die zo dichtbij is, er nu eigenlijk niks meer mis kan gaan! Deze singeplayer RPG van uitgever Square Enix en ontwikkelaar Eidos komt op 26 oktober uit en zal beschikbaar zijn voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Met het goud gaan van de game is de ontwikkeling afgerond, maar dat sluit een day one patch natuurlijk niet uit. Daar hebben we echter nog geen details over. In aanloop naar de release mogen jullie binnenkort nog een preview van ons verwachten en voor wie het nieuws gemist heeft, je kunt hier en hier eerdere berichten en trailers bekijken.