Deze week verscheen Far Cry 6 en in onze Jouw mening-rubriek fantaseerden we al even over de toekomst van de franchise. Dat ging specifiek over de locatie waar de game zich afspeelt – waarbij we ervan uit gingen dat de basis van de game in grote lijnen wel hetzelfde zal blijven. Een nieuw gerucht suggereert dat dat misschien toch niet het geval is.

Axios meldt namelijk van bronnen te hebben vernomen dat Ubisoft met de volgende Far Cry-game een veel grotere focus op online gameplay wil leggen. Wat dit precies moet betekenen voor de game wordt niet duidelijk uit het bericht, maar Ubisoft zou het dus wel eens over een andere boeg kunnen gaan gooien.

Het gaat hier overduidelijk om een gerucht waarvan de betrouwbaarheid moeilijk na te gaan is, maar het sluit wel aan op eerdere berichten. Zo lieten we eerder deze week al weten dat QR-codes in Far Cry 6 mogelijk wijzen op een multiplayer-georiënteerd Far Cry-project. Afgelopen zomer meldde Jason Schreier van Bloomberg ook dat hij had begrepen dat Ubisoft een totaal andere kant op gaat met het volgende deel in de serie.

Wat we in de toekomst van Far Cry mogen verwachten is dus onduidelijk en dat zal het vast ook nog wel even blijven, maar er zijn dus diverse aanwijzingen dat online multiplayer een prominente rol gaat spelen.