Middels een persbericht is bekendgemaakt dat Electronic Arts het contract met FIFPRO voor een onbepaalde tijd heeft verlengd. FIFPRO is de organisatie die wereldwijd professionele voetballers vertegenwoordigd. Dankzij het contract kan Electronic Arts de namen en het uiterlijk van voetballers in hun games gebruiken. Daarnaast stelt het de uitgever ook in staat om officiële competities, zoals de Premier League en de UEFA Champions League, toe te voegen.

Volgens Electronic Arts is het bovenstaande essentieel om ‘de meest authentieke voetbalervaring te leveren’. Tot zover niets nieuws onder de zon, maar het valt wel op dat het woord ‘FIFA’ niet gebruikt wordt. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de uitgever momenteel nadenkt over een naamsverandering voor de FIFA-serie. Sterker nog, Electronic Arts heeft wellicht al een nieuwe naam op het oog. Onze FIFA 22 review lees je op de site.