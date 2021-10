Games anno 2021 lijken steeds groter te worden, maar de PlayStation 5 kan goed overweg met de Kraken compressie technologie van RAD Game Tools. Eerder zagen we al dat Deathloop gereduceerd werd tot een summiere 17,3GB en nu is het nagelnieuwe Guardians of the Galaxy het volgende voorbeeld van de indrukwekkende compressie mogelijkheden.

Op Twitter deelt Zuby_Tech een afbeelding, die de verschillen laat zien tussen de PlayStation 4- en PlayStation 5-versie van Guardians of the Galaxy. Op de vorige generatie weegt de game zo’n 60GB, op Sony’s witte console is dat gereduceerd tot ‘maar’ 31,1GB: een verschil van bijna 50%. Op de pc is de game zelfs nog iets zwaarder, daar zul je zo’n 80GB moeten vrijmaken op je harde schijf.