Uit een rapport over Capcoms kwartaalcijfers blijkt dat Resident Evil 8: Village gratis DLC krijgt. Het was al bekend dat de uitgever aan DLC voor Resident Evil 8: Village werkt, maar nu weten we ook dat het gratis is. Waarschijnlijk gaat het hier om een uitbreiding voor de Mercenaries modus. Uit het rapport blijkt niet of er ook nog betaalde DLC in ontwikkeling is of wanneer de gratis DLC uitkomt.

Capcom-topman Yoichi Egawa heeft het namelijk alleen over ‘gratis DLC voor titels zoals Monster Hunter Rise en Resident Evil 8: Village’. Het gaat overigens nog steeds uitstekend met de verkoop van Resident Evil 8: Village. De game is inmiddels meer dan vijf miljoen keer verscheept. Onze Resident Evil 8: Village review lees je op de site en mocht je nog twijfelen, de demo’s staan nu ook weer online.