Op de officiële Call of Duty website is bekendgemaakt, dat de multiplayer van Call of Duty: Vanguard vanaf morgen vier dagen gratis is te spelen. Je kunt vanaf 19:00 uur aan de slag tot dezelfde tijd op 22 november. Overigens geldt dat puur voor de multiplayer, waar de Zombies modus helaas niet onder valt. Vandaag komt er ook een nieuwe versie van Shipment uit, een map die inmiddels al veertien jaar meegaat.

Nu organiseert Activision wel vaker gratis weekenden voor Call of Duty-games, maar normaliter gebeurt dat niet zo snel nadat een nieuwe titel lanceert. Call of Duty: Vanguard is immers nog geen twee weken uit. Het kan ook zijn dat het een bewuste keuze is om Battlefield 2042 dwars te zitten, die 19 november officieel uitkomt. De verkopen van Call of Duty: Vanguard vallen tot dusver echter tegen en kritisch is het geen onverdeeld succes.