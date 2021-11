Monster Hunter en cross-over evenementen lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Zo flirtte Monster Hunter: World met Horizon: Zero Dawn en is het in Monster Hunter Rise mogelijk om je Palamute te veranderen in de zonnegodin Amaterasu uit Okami. Capcom had daarna de smaak te pakken, want ook Street Fighter heeft inmiddels de oversteek gemaakt.

Nu is het echter de beurt aan SEGA, die Sonic laat opdraven voor een bezoekje aan Monster Hunter Rise. Uiteraard mag Tails niet ontbreken, dus kun je hun outfits gaan vrijspelen. Uiteraard is er ook een Event Quest en die ringen zullen daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben. Volgend jaar zomer komt overigens de eerste grote uitbreiding genaamd Sunbreak uit.