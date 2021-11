Groot drama in voetballand, want na de release van FIFA 22 werd aangekondigd dat de wereldberoemde franchise dacht aan een naamsverandering. Blijkt dat de voetbalorganisatie FIFA het niet zo leuk vindt dat EA als enige een monopolie heeft op de FIFA-licentie. Intussen dook al een mogelijke nieuwe naam op, ‘EA Sports FC’, en nu bevestigt EA aan Financial Times nogmaals dat die naamsverandering er hoogstwaarschijnlijk wel komt.

EA is echter erg zeker van hun stuk. De naamsverandering zal, volgens EA executive David Jackson, namelijk niet zorgen voor een verlies in aantal spelers. De FIFA-games hebben immers door de jaren heen een grote playerbase opgebouwd en die zal volgens hem blijven, zolang de kwaliteit van de games hoog blijft.

“We’re not naive, things can change. But we don’t foresee major risks so long as we continue to meet players’ expectations in terms of the value of the entertainment they receive from the products we build.”