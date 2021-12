Het duurt niet zo heel lang meer vooraleer we aan de slag kunnen met Rainbow Six Extraction. De game is inmiddels goud gegaan, maar dat weerhoudt Ubisoft er niet van om nog wat trailers op ons te gooien. Een nieuwe personagetrailer bijvoorbeeld.

Ditmaal aan de beurt: Nomad. Ook Nomad is geen onbekende voor Rainbow Six Siege spelers en haar Airjab Launchers zullen vast ook wel bekend in de oren klinken. Deze mijnen kunnen strategisch geplaatst worden om groepen vijanden in de val te lokken, maar kunnen ook gewoon in het midden van een horde aliens geblazen worden voor wat extra dramatiek.

Bekijk hieronder Nomads trailer. We kregen al heel wat personagetrailers de laatste tijd, zoals Gridlock en Pulse. Rainbow Six Extraction verschijnt op 20 januari 2022.