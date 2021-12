De stroom aan Rainbow Six Extraction trailers blijft nog even stromen. De release van deze coöperatieve shooter is nu immers erg dichtbij, dus wil Ubisoft er zeker van zijn dat we alle operators toch zeker van binnen en van buiten kennen. Ditmaal aan de beurt: Jäger.

Jäger gaat de strijd aan tegen de aliens met de hulp van zijn turrets. Deze kan hij op tactische plaatsen neerzetten, om zo een bepaald gebied onder controle te houden. Jäger lijkt dus erg geschikt te zijn voor een meer verdedigende speelstijl. Bekijk zijn trailer hieronder.

Rainbow Six Extraction zelf verschijnt op 20 januari 2022. We kregen de laatste tijd al heel wat personages te zien, zoals Smoke en Nomad. Lees ook hier onze special over waarom deze game zo uniek is.