(Partnered content) Special | Voordeel van vrienden hebben: Rainbow Six Extraction in coöp spelen – Nog niet zo lang geleden hebben wij onze eerste indrukken met jullie gedeeld over Rainbow Six Extraction. De game is allesbehalve traditioneel binnen de Rainbow Six franchise, maar speelt wel leentjebuur bij Rainbow Six Siege. De laatstgenoemde is een multiplayer game pur sang, waarin samenwerking met je vrienden of onbekende online kompanen, van essentieel belang is. Dit is dan ook niet anders bij Rainbow Six Extraction en in dit artikel bekijken wij dit aspect eens nader. Door dit onderdeel is het ook niet gek dat Ubisoft een Buddy Pass ter beschikking stelt om met twee andere mensen de game te kunnen spelen.

Samenwerken is van essentieel belang

Er zijn erg veel verschillende opdrachten die je tot een geslaagde afronding moet brengen. Dit verschilt van het bevrijden van Operators of bepaalde broedplaatsen vernietigen, tot het geruisloos neerhalen van bepaalde (Elite) Archeaens. Deze opdrachten kan je op verschillende manieren volbrengen. Je kan al schietend ergens naar binnen rennen, maar dit word je niet in dank afgenomen. De Archeaens hebben je dan door en kunnen met hordes op je afkomen. Als je een stuk voorzichtiger te werk gaat, is er meer kans van slagen per opdracht, en zal je de volledige missie ook eerder tot een succes kunnen brengen. Bewust zijn van de omgeving zal je hier dan ook bij helpen. Het leren van de verschillende maps, het verkennen ervan met bijvoorbeeld een drone, legt de basis van een goede voorbereiding.

Hierin is het belangrijk om met je teammaten goed af te spreken welke tactiek je zult volgen. Je team bestaat altijd uit drie personen. Hierin is van belang om te bepalen wie welke Operator kiest om zo een strategie uit te plannen voor de verschillende missies. Neem bijvoorbeeld Finka, die een ondersteunende rol kan spelen door het gehele team te voorzien van een boost. Of neem Lion, die een grote omgeving kan scannen, zodat je precies weet waar de vijanden zich bevinden. Doe hier bijvoorbeeld een Smoke bij, die bepaalde doorgangen kan blokkeren met zijn gasgranaten, om zo strategische defensie punten te maken. Met genoeg verschillende Operators waar je uit kan kiezen, kan je ook veel verschillende strategieën uitproberen met je squad.

Tegenstanders in verschillende vormen en maten

Er zijn vrij veel verschillende soorten Archeaens waar je het tegen op zult nemen. Van normale ‘soldaten’ tot zeer grote engerds die zo over je heen walsen en alles daartussenin. Natuurlijk heb je altijd de mogelijkheid om gewoon als een cowboy los te gaan en je R2/RT/linkermuisknop vast te houden, maar langzaamaan systematisch met je geluidsdemper op je wapen, alles uitschakelen is geen overbodige luxe. Bloaters zijn bijvoorbeeld een goede reden om je afstand te bewaren en voorzichtig te werk te gaan. Deze nare ventjes ontploffen wanneer je te dicht bij hun in de buurt bent en ook als je ze uitschakelt.

Proteans zijn Archeaens die de vorm kunnen overnemen van Operators. Deze kunnen ook dezelfde snufjes inzetten, dus daarmee moet je extra voorzichtig zijn. Gezien jouw team drie man sterk is, kun je dit op een slimme manier aanpakken. Maar niet getreurd, er ligt meer gezeik op de loer. Een Tormentor kan bijvoorbeeld stekels op je afvuren van een flinke afstand. Wanneer zo’n Tormentor gefocust is op iemand van je team, dan kunnen de overige teammaten de Tormentor een kopje kleiner maken. Het zijn een paar voorbeelden van hoe je als een team de verschillende Archeaens te lijf kunt gaan. Zo kan de een altijd een van de eerder genoemde vijanden afleiden, zodat de overige teamleden de kogels erop af kunnen sturen.

Het is best pittig

Voor de mensen die bekend zijn met Rainbow Six Siege: de game is hardcore te noemen. Een paar schoten op je bakkes en je mag op de zitbank. Dit is eigenlijk ook niet veel anders in Rainbow Six Extraction. Alles klinkt tot nu toe gesneden koek, maar niets is minder waar. Een paar alienzombies afknallen klinkt wat makkelijk als je denkt goed te kunnen mikken, maar met een moment van onoplettendheid ben je wel een heel stuk van je health kwijt. Door de levels heen krijg je ook maar een minimaal aantal momenten om je health weer op peil te krijgen. Zorgvuldige samenwerking is daarom van essentieel belang. Maar kijk uit, hoe goed je ook kan samenwerken, een ongelukje is zo gebeurt.

In het heetst van de strijd kan iedereen als een kip zonder kop door elkaar heen rennen, wat niet handig is. Net zoals in Rainbow Six Siege heb je te maken met friendly fire: als je kameraad toevallig voor je vizier loopt terwijl je als Rambo aan het knallen bent, ligt diegene voor je voeten te creperen. Hierin is communicatie uiteraard belangrijk, zodat iedereen te allen tijde weet waar iedereen zich bevindt en je op deze manier elkaar niet per ongeluk overhoop knalt. Ook tijdens de verschillende opdrachten kan je afspreken of je je team wilt opsplitsen om zo niet alleen de opdracht sneller te voltooien, maar ook om elkaar niet in de weg te staan. Teamwork is niet alleen als groep sterk, maar individueel handelen ten opzichte van elkaar is minstens zo belangrijk voor het eindresultaat.

Bereid je voor!

Als je besluit in Rainbow Six Extraction te duiken met een paar kameraden, dan zal de game er alleen maar leuker op worden. Uiteraard kan je met matchmaking ook vrienden maken en zo met een groepje door de game heen worstelen. De game is moeilijk, bevat veel verschillende opdrachten en ook een divers aantal Archeaens, die je met goed teamwork kan trotseren. De Buddy Pass is uiteraard een mooie manier om mensen in je omgeving te overtuigen om mee te doen met de game. Hoe dan ook zijn een paar extra vriendelijke gezichten om mee te nemen in deze game niet van ondergeschikt belang. Mocht je al een ervaren speler zijn in Rainbow Six Siege en met je Siege collega’s besluiten Extraction te gaan spelen? Dan verwachten wij dat het allemaal wel goed moet komen.

