Eind deze maand mogen we aan de slag met een nieuw Pokémon avontuur in de vorm van Pokémon Legends: Arceus. De nadruk lijkt in deze titel meer te liggen op het verkennen van de regio en het onderzoeken van de geliefde monsters, in plaats van hen te vangen.

De regio waar de game zich afspeelt heet Hisui en om je een betere indruk te geven, heeft het officiële Pokémon-kanaal op YouTube wel een heel bijzondere trailer geüpload. In het twee minuten durende interactieve filmpje kun je namelijk vrij rondkijken en de Hisui regio zien.

Je kunt uiteraard een aantal Pokémon in hun habitat zien, zoals Bidoof, Shinx en Starly. Leuk bedacht en natuurlijk een fijne warmhouder voor de release, die op 28 januari zal plaatsvinden. Meer over Pokémon Legends: Arceus kun je hier en hier lezen.