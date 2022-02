Vorige week liet Square Enix weten dat er een digitale deluxe editie uitkomt van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, die onder andere de seizoenspas bevat. Wil je liever eerst de ‘stand alone’ game aanschaffen om later eventueel één of twee van de uitbreidingen te kopen? Dan kom je bedrogen uit.

Stranger of Paradise krijgt drie uitbreidingen en deze zitten allemaal inbegrepen in de seizoenspas. Op Twitter meldt Square Enix dat deze pas verplicht is om de uitbreidingen te kunnen spelen. Heb je maar interesse in één van de uitbreidingen, dan kan je deze dus niet los aanschaffen.

Je moet hoe dan ook de eerder genoemde digitale deluxe editie van Stranger of Paradise aanschaffen of een losse seizoenspas kopen – die enige tijd na de lancering van de game beschikbaar wordt gesteld – als je wilt genieten van de extra content.