De laatste weken hebben uitgever Bethesda en ontwikkelaar Tango Gameworks veel beelden en details van Ghostwire: Tokyo gedeeld. Zo kregen we meer informatie over de lengte van de game en over de eventuele komst van DLC. Ook was er specifiek aandacht voor de PlayStation 5-versie, waar we gameplaybeelden van te zien kregen, evenals details over de grafische modi die de consoleversie heeft.

Ghostwie: Tokyo komt, behalve op de PS5, ook uit op de pc en daar is nu een nieuwe video van verschenen. De video is van IGN en toont tien minuten aan gameplay van de pc-versie van de game. De beelden tonen de game op “Cinematic Quality” met alle instellingen voor ray tracing ingeschakeld. Zo krijg je een beter beeld van hoe Ghostwire: Tokyo er op volle kracht uitziet op pc, indien je over geschikte hardware beschikt. Check de beelden hieronder.

Ghostwire: Tokyo lanceert komende week, op 25 maart, voor de PlayStation 5 en pc. Benieuwd naar de game? Lees dan zeker even onze preview.