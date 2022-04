Het is nog steeds de bedoeling dat de reboot van Saints Row op 23 augustus van dit jaar lanceert, hoewel we na de initiële uitstelling niet heel veel meer nieuws hebben verkregen. Daar komt vandaag gelukkig verandering in, want Volition onthulde eerder al dat we meer te zien krijgen van onder meer de talloze customization opties.

Daarnaast zijn er ook een aantal screenshots (onbedoeld) gedeeld. Tim Wasson – environmental artist bij Volition – deelde namelijk op zijn ArtStation pagina een reeks afbeeldingen, die daarna weer snel zijn verwijderd. Gelukkig vergeet het internet nooit iets en werden de kiekjes al snel opgeslagen. De screenshots staan hieronder en tonen de sfeervolle woestijn rondom de stad Santo Ileso.