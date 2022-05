Electronic Arts en Codemasters onthulden vorige maand F1 22 en inmiddels zijn we alweer een nieuwe trailer en gameplaybeelden verder. Voordat de game uit de doeken gedaan werd dook er al een gerucht op dat de volgende F1-game supercars zou bevatten en uit de aankondiging bleek dat dit inderdaad het geval is. Hoe supercars exact worden verwerkt in F1 22 is nog een beetje onduidelijk, want hier werd nog niets over gemeld.

Codemasters heeft ook nog niet laten weten welke supercars precies in de game zitten, maar dit is mogelijk al gelekt. De informatie komt van insider Tom Henderson, die via Twitter een lijst deelde met supercars in F1 22. Het gaat volgens Henderson om tien wagens van diverse merken die als teams in de Formule 1 meedoen. De volgende supercars tref je volgens Henderson aan in F1 22:

McLaren 720s

McLaren Artura

Ferrari F8 Tributo

Ferrari Roma

Mercedes AMG GTR Pro

Mercedes AMG GT Black Series

Mercedes AMG GTR (Safety Car)

Aston Martin Vantage F1 Edition

Aston Martin DB11 AMR

Aston Martin Vantage (Safety Car)

Zoals je ziet zitten er ook twee Safety Cars tussen, maar wat die supercars betreft zit er nog wel een addertje onder het gras volgens Henderson. Hij beweert namelijk dat die twee wagens bij de duurdere editie van F1 22 inbegrepen zitten en dat ze anders alleen te koop zijn met Pitcoins, de in-game valuta. Of alle informatie van Henderson klopt, zal de komende tijd moeten blijken. Codemasters zal ongetwijfeld voor de release van de game meer informatie bekendmaken over de implementatie van supercars.

F1 22 komt op 1 juli uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.