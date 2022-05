Gisteren kregen we ruim 10 minuten aan gameplay van Gotham Knights te zien en als je dat gemist hebt, dan kun je voor de footage hier terecht. Daarnaast is gebleken dat de last-gen versies van de game zijn geannuleerd. Je bent dus op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en/of pc aangewezen wil je de game kunnen spelen zodra die op 25 oktober verkrijgbaar is.

In aanvulling op de nieuwe informatie en de bewegende beelden, hebben we ook nog wat screenshots. Er zijn er in totaal zes vrijgegeven en die kun je allemaal hieronder bekijken.