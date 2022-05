F1 22 introduceert als nieuwe feature F1 Life, waarover je in onze uitgebreide preview meer kunt lezen. Deze modus neemt de plaats in van Braking Point, wat in F1 2021 de verhalende modus was, die een meer persoonlijke ervaring achter de schermen á la Drive to Survive van Netflix wilde brengen.

In onze preview lieten we al weten dat zo’n modus twee jaar kost om te maken, waardoor het niet aanwezig is in F1 22. Dat sluit echter niet uit dat het in de toekomst weer terugkeert. Dit zegt regisseur Lee Mather in gesprek met GamingBolt.

Daarbij stipt hij wel aan dat het niet iets is wat tot hun directe plannen behoort vanwege de tweejarige ontwikkelcyclus. Of het daarmee volgend jaar terugkeert is echter afwachten, want daarin was Mather niet concreet.