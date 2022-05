Op 1 juli mogen we F1 22 verwachten en zoals je recent in onze preview hebt gelezen, ziet het er goed uit. Dankzij de introductie van nieuwe features, verbeterde gameplay en een adaptieve AI, ziet het er naar uit dat F1 22 weer een stap vooruit is ten opzichte van F1 2021.

In technisch opzicht mogen we natuurlijk ook het een en ander verwachten en als je op pc speelt, dan kun je van de game in virtual reality genieten. Speel je op consoles, dan beperkt het zich tot de televisie of monitor. In dat kader draait de game op de current-gen systemen in 60fps op een 4K resolutie. Informatie daaromtrent betreffende last-gen systemen is nog niet bekend.

Cross-play zal vanaf de release beschikbaar zijn in de Carrière modus, alsook in de sociale tak van online races. De bedoeling was volledige cross-play ondersteuning, maar vanwege onvoorziene complicaties zal dit pas na de release via een update worden toegevoegd.