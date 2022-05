Eerder deze week onthulde Activision de releasedatum en de eerste artwork afbeeldingen van Call of Duty: Modern Warfare II. Dit aankomende deel verschijnt op 28 oktober en de officiële onthulling staat waarschijnlijk gepland voor 8 juni. Een nieuw gerucht suggereert nu dat er ook een bijbehorende virtual reality-ervaring in ontwikkeling is.

Dit bericht is afkomstig van RalphsValve, een bekende leaker van nieuws omtrent Call of Duty. In een artikel op WhatIfGaming stelt RalphsValve dat er een ‘VR-ervaring’ van Call of Duty: Modern Warfare II in ontwikkeling is, waarmee spelers in virtual reality in de huid kunnen kruipen van een Tier-1 Operator. Volgens de leaker verschijnt deze VR-ervaring exclusief voor PlayStation VR2, mogelijk als launchgame voor Sony’s nieuwe VR-headset. Het zou gaan om een gratis VR-ervaring, aldus het gerucht.

Hoewel het hier nog om onbevestigde informatie gaat, klinkt het gerucht heel plausibel. Allereerst is RalphsValve in het verleden meermaals een betrouwbare leaker gebleken. Daarnaast is een VR-ervaring van Call of Duty: Modern Warfare II ook zeker niet ondenkbaar, want Infinity Ward bracht rondom de release van Call of Duty: Infinite Warfare de gratis Jackal Assault VR-ervaring uit voor PlayStation VR. Een dergelijke release rondom Modern Warfare II zou in dat opzicht logisch zijn. Tot slot meldde een insider eerder deze week nog dat de exclusiviteitsdeal tussen Sony en Activison voor Call of Duty waarschijnlijk nog enkele jaren duurt, dus een exclusieve release voor PlayStation VR2 zou daar goed onder kunnen vallen.

Kortom: het gerucht klinkt zeker aannemelijk, maar het blijft afwachten tot een officiële aankondiging. De kans is overigens aanwezig dat die snel volgt. In zijn bericht stelt RalphsValve dat de VR-ervaring van Call of Duty: Modern Warfare II mogelijk aangekondigd wordt tijdens de aankomende State of Play-uitzending van Sony. Die livestream, die onthullingen voor PlayStation VR2 zal bevatten, vindt in de nacht van 2 op 3 juni plaats.