Het avontuur van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gaat binnenkort verder met ‘Trials of the Dragon King’. Deze eerste uitbreiding kreeg een paar weken geleden al een eerste teaser, maar laat zich nu heel uitgebreid zien met een nieuwe lange trailer.

De uitbreiding heeft heel wat nieuwe verhaalgedreven missies in petto, alsook nieuwe jobs (Pilgrim, Evoker en Summoner) en een nieuw wapen type (de staf). Daarnaast worden ook accessories aan de game toegevoegd en voor degenen die een échte uitdaging willen, is er de nieuwe ‘Bahamut’ moeilijkheidsgraad.

Trials of the Dragon King verschijnt op 20 juli en is enkel te spelen als je de Season Pass in je bezit hebt. Bekijk de nieuwe trailer hieronder of lees onze review van de basisgame om te weten te komen of de game überhaupt de moeite is.