Nadat EA vorige maand FIFA 23 officieel onthulde, zijn er al diverse ‘deep dive’ trailers uitgebracht, waarin bepaalde aspecten of modi worden uitgelicht. Zo kregen we eerder al een uitgebreide blik op de gameplay, de carrièremodus en het wedstrijddaggevoel dat wordt voorgeschoteld. Ditmaal wordt de Pro Clubs-modus in de schijnwerpers gezet.

In een kleine vijf minuten hoor en zie je wat er in FIFA 23 nieuw is in Pro Clubs. Voor dit nieuwe deel wordt er een gedeeld progressiesysteem tussen Pro Clubs en Volta geïntroduceerd, evenals nieuwe perks en skill games. Verder komt de customization aan bod. Bekijk de trailer hieronder.

FIFA 23 verschijnt op 30 september. Meer weten over de game? Lees dan hier onze preview.