Volgens de dataminer CODSploitzImgz keren de maps Favela en Shoothouse mogelijk terug in Call of Duty: Modern Warfare 2. Danzkij de beta konden de bestanden worden uitgeplozen en daarin vielen twee namen op. Favela is een iconische map uit de originele Call of Duty: Modern Warfare 2 uit 2009 en Shoothouse zagen we eerder in de 2019 versie van Call of Duty: Modern Warfare.

Hoewel de namen van deze maps in de bestanden zijn gevonden, hoeft dat niet te betekenen dat ze ook vanaf het begin in de game zitten of überhaupt hun opwachting zullen maken. Niet dat het veel uitmaakt, want de Call of Duty: Modern Warfare 2 beta is een enorm succes. Inmiddels heeft ontwikkelaar Infinity Ward ook al de verbeterplannen naar aanleiding van de beta gedeeld.