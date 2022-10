Er is al wat gameplay van Like a Dragon: Ishin! verschenen, alleen was dat via een korte trailer in navolging van de officiële aankondiging vorige maand. Er is nu een video beschikbaar gekomen die een kwartier van het spel toont.

IGN heeft al een demo van Like A Dragon: Ishin! gespeeld tijdens Twitchcon San Diego. Zij hebben vijftien minuten van deze speelsessie opgenomen en op hun YouTube kanaal gedeeld. Deze laat onder andere gevechten zien en hoe het kaartsysteem werkt, check het hieronder.