Gotham Knights verscheen vorige week en werd in reviews van wisselvallige cijfers voorzien. De game lanceerde met de nodige problemen en Warner Bros. Games Montreal was er dan ook snel bij met een nieuwe patch voor de pc-versie van het spel. Spelers op consoles moesten wat langer wachten, maar inmiddels is er ook een patch uitgebracht voor Gotham Knights op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

De changelog van deze patch is niet heel uitgebreid, maar laat wel zien dat er wat vervelende problemen zijn aangepakt, zoals onzichtbare vijanden. Verder wordt ook duidelijk dat problemen met crashes nu verleden tijd zijn en dat de stabiliteit van Gotham Knights op de consoles is verbeterd. De volledige patch notes lees je hieronder. Overigens heeft de ontwikkelaar eerder deze week aangegeven dat er ook hard wordt gewerkt aan het verbeteren van de performance van het spel.

