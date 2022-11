Nu we in de maand november zitten heeft Sony PlayStation bekendgemaakt welke titels het het beste hebben gedaan in de PlayStation Store een maand eerder. Niet geheel verrassend komt Call of Duty: Modern Warfare 2 als best verkopende game uit de bus. Dit weliswaar op de PlayStation 5, want op de PlayStation 4 moet de shooter FIFA 23 nog voor zich dulden.

Een andere nieuwe release is natuurlijk Gotham Knights, die op de derde positie binnenkomt. A Plague Tale: Requiem moet genoegen nemen met de zevende positie. Opvallend is ook dat Mount & Blade II: Bannerlord de top tien heeft gehaald, gezien dat toch een niche game is.

Als we naar free-to-play kijken, zien we dat Overwatch 2 de nummer één positie heeft ingenomen, maar dat mag geen verrassing zijn. The Sims 4 is dan wel weer een verrassing, want deze relatief oude game is recent free-to-play gegaan en dat heeft blijkbaar erg veel spelers aangetrokken.

Hieronder de best verkopende games van oktober op een rijtje.

PS5

Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 Gotham Knights Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 NBA 2K23 A Plague Tale: Requiem Medieval Dynasty Resident Evil 3 Mount & Blade II: Bannerlord NHL 23 F1 22 Stray PGA TOUR 2K23 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Resident Evil 2 Assassin’s Creed Valhalla Star Wars Jedi: Fallen Order Disney Dreamlight Valley It Takes Two

PS4

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat NBA 2K23 Call of Duty: Modern Warfare EA Sports UFC 4 F1 22 Tekken 7 Need for Speed Payback Need for Speed Hot Pursuit Remastered The Crew 2 Gang Beasts Dragon Ball: The Breakers Marvel’s Spider-Man The Witcher 3: Wild Hunt The Forest Assassin’s Creed Odyssey

PS VR

Job Simulator Beat Saber SUPERHOT VR Sniper Elite VR Creed: Rise to Glory The Exorcist: Legion VR The Walking Dead: Saints & Sinners Rick and Morty: Virtual Rick-ality Batman: Arkham VR The Walking Dead Onslaught

Free-to-play (PS5 + PS4)