Nog even en Like A Dragon: Ishin! is eindelijk in ons midden. Dit betekent ook dat de marketingcampagne wordt opgevoerd en SEGA pakt daarom uit met een nieuwe video waarin producent Masayoshi Yokoyama met stemacteur Riki Takeuchi in gesprek gaat. De twee bespreken onder meer zijn terugkeer naar de serie. De video zie je hieronder:

Like a Dragon: Ishin! komt op 21 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc uit. Mocht je niet zolang kun wachten, dan hebben we hier alvast 15 minuten aan gameplay voor je. Overigens komt de titel ook terug in onze ‘De games van 2023’ lijst. Wim zijn korte vooruitblik op de aanstaande remake lees je hier.