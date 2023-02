We wisten al dat Infinity Ward het aankomende tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 groots aanpakt. Sterker nog, er is zelfs een overzicht gedeeld met de belangrijkste aanstaande veranderingen en aanpassingen. De meest opvallende is de terugkeer van de Hardcore modus, echter blijft het daar niet bij. Op Twitter heeft de ontwikkelaar namelijk laten weten dat ook de Infected modus terugkeert.

Het concept van Infected is simpel. Je moet er in deze modus alles aan doen om zelf niet geïnfecteerd te raken. Meestal komt dit neer op het vinden van een goed te verdedigen positie, vanwaar je golven geïnfecteerden tegenstanders van je af moet zien te houden. Fans vragen hier al langer om en Infinity Ward gaat daar nu gehoor aan geven. Zijn jullie ook blij met deze toevoeging of interesseert het je niet?