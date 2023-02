Zoals jullie hier al konden lezen, zit het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 er eindelijk aan te komen. Mocht je alle veranderingen van het seizoen in een handig overzicht willen nalezen, kan je hier terecht. Zoals reeds bekend is, komt Resurgence nu ook eindelijk naar Warzone 2.0 en zal je klaar moeten zijn om met vrienden op Ashika Island te landen.

In Call of Duty kan je wel eens wat campers tegenkomen en aangezien spelers blijven respawnen als er nog teamleden in leven zijn, komt dit zeker in Resurgence voor. Om dit fenomeen een beetje uit de wereld te helpen, zullen nu alle teammaten van een gedode speler gepingd worden, zodat jij en je team een goed beeld krijgen van waar de overige teammaten van de gedode speler zich bevinden.

Dit zorgt ervoor dat zij zich niet kunnen verschuilen tot hun medespeler weer terugkeert, aangezien jouw team weet waar de rest zich schuilhoudt. Of dit de passieve speelstijl van anderen gaat veranderen, merken we vanaf 15 februari.